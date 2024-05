Il tecnico ex calciatore Massimo Rastelli ha allenato due attuali calciatori della Fiorentina, Gaetano Castrovilli e Pietro Terracciano. L’ex attaccante ha parlato dei due giocatori gigliati a Radio Bruno.

‘Le qualità di Castrovilli sono sia tecniche che metali, lo terrei a Firenze ma…’

“Mi fa piacere aver rivisto Castrovilli in campo dopo tanti mesi di stop, ha sempre avuto qualità importanti. Gli infortuni hanno rallentato la sua crescita e la sua conservazione in Serie A. Spero abbia superato i suoi problemi fisici, con la continuità potrà far vedere tutte le proprie qualità. È un giocatore completo, tosto anche sul piano caratteriale, che si è conquistato tutto con il lavoro e il sacrificio, è un professionista serio e un ragazzo sveglio che capisce le cose al volo e anche prima degli altri. Se lo terrei a Firenze? Dall'esterno direi assolutamente di sì, Gaetano è ancora un giocatore giovane e ha davanti a sè i migliori anni della sua carriera, ma è chiaro che non conosco le dinamiche interne e non ho un quadro completo della situazione per andare oltre”.

‘Mi terrei stretto Terracciano, è tra i migliori in Serie A’

“Terracciano è cresciuto anno dopo anno conquistandosi un ruolo da titolare che non aveva e facendosi trovare pronto. Questo gli ha permesso di scalare terreno. Credo che sia uno dei portieri italiani più forti in Serie A, per serietà, rendimento e costanza. È poi migliorato tantissimo nel gioco con i piedi, aspetto che sempre più con frequenza viene richiesto ai portieri, fondamentali per il gioco della squadra. È un portiere che mi terrei molto stretto".