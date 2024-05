Un Campione d'Italia con la Fiorentina lotta tra la vita e la morte in Brasile. I dettagli

Amarildo in condizioni critiche: la situazione

Firenze in apprensione per il brasiliano Amarildo, un giocatore molto amato della storia viola, Campione d'Italia nel 1968-1969 con la Fiorentina, che versa in gravissime condizioni in un ospedale in patria dopo essere stato colpito da due ictus, come riporta Firenzedintorni.it

Attese novità a breve

Il Campione del Mondo del 1962 aveva già avuto gravi problemi di salute, ma era riuscito a superarli. A breve Merlo e Chiarugi si metteranno in contatto col figlio che segue da vicino l’ottantacinquenne campione viola.