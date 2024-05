Il futuro incerto di Munteanu, la Fiorentina chiamata ad una decisione. L’interesse concreto dello Steaua e il contratto…VIDEO

Un Louis Munteanu di ritorno a Firenze, come la scorsa estate, almeno sulla carta. Il romeno classe 2002 è in prestito dalla Fiorentina al Farul Constanta per il secondo anno di fila, e ha un bottino di 12 reti e 5 assist in 35 gare stagionali con la squadra di Costanza. L’attaccante ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno del 2025, ed è in orbita viola ormai dal 2020, anno in cui fu acquistato dalla società gigliata. Il calciatore ha fatto anche il proprio debutto con la nazionale maggiore della Romania lo scorso ottobre e sembra pronto al salto di qualità, almeno sul piano del club di appartenenza. Munteanu piace allo Steaua Bucarest del patron Becali, che ne ha parlato qualche mese fa, come potete leggere qui .

Al momento le prospettive non dicono viola per il romeno, ma…

Difficile al momento sostenere che possano esservi margini per un rientro stabile del calciatore alla Fiorentina, e potrebbe anche essere arrivato il momento per una separazione definitiva. La Fiorentina sarebbe pronta a lasciare partire il calciatore per una cifra vicina ai 2 milioni e mezzo di euro, mentre lo Steaua ad oggi ha proposto 1,3 milioni per il calciatore di Vaslui. L’interesse della principale squadra di Bucarest è concreto, e ieri ne abbiamo parlato appositamente .

Il ritorno a Firenze, poi Munteanu dovrà ancora decidere il futuro

È molto probabile che il ragazzo rientri in viola per provare a giocarsi le proprie carte nel ricambio che caratterizzerà la Fiorentina la prossima estate, ma il suo futuro in viola attualmente non sembra avere prospettive particolarmente significative. Questo sabato Munteanu scenderà in campo per l’ultima gara di campionato che il Farul giocherà sul campo del Cluj, poi per lui sarà tempo di pensare al domani, con la Fiorentina certamente come primo interlocutore.