Sul proprio canale You Tube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche della multa di 50mila euro comminata ai tifosi dell'Inter per il petardo lanciato ad Audero, portiere della Cremonese che si è lievemente ferito. Stessa cifra comminata alla Fiorentina per la coreografia contro la Juventus.

Le parole di Pedullà

"La Fiorentina ha avuto 50.000€ di multa per uno striscione dei suoi tifosi che fu offensivo nei confronti della Juventus. L’Inter ha avuto la stessa sanzione per il lancio dei petardi da parte di un Ultras. Anche un bambino delle elementari capirebbe che questa cosa è assolutamente folle".

“Vergogna”

“Queste cose le lasciano passare senza problemi, poi sono bravi a bloccare le trasferte dei tifosi, dove per colpa di pochi pagano tutti. Ma è una vergogna che il lancio di un petardo che avrebbe potuto fare molto male ad Audero riceva la stessa sanzione economica di uno striscione. La vergogna non conosce fine, non hanno limiti”.