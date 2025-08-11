Dopo aver applaudito (e rimpianto) De Gea, i tifosi dello United sognano Donnarumma. Intanto il Psg lo esclude dai convocati per la Supercoppa

Due giorni fa l'intero Old Trafford ha tributato una splendida standing ovation a David De Gea, rimasto nel cuore di tutti i tifosi dei Red Devils. Il portiere della Fiorentina è un grande rimpianto per lo United che lo scaricò due anni fa per volere dell'allora tecnico ten Hag, il quale voleva un portiere più forte con i piedi.

Alla ricerca di un vero erede

Arrivò dunque Onana dall'Inter, con risultati disastrosi. Al momento lo United si appresta a ripartire con il camerunense, ma i tifosi non smettono di sperare nell'ingaggio di un nuovo portiere. L'oggetto del desiderio è ovviamente Gianluigi Donnarumma, la cui rottura col PSG è ormai definitiva: notizia di queste ore, riportata da L'Equipe, che il portiere azzurro non sarà convocato per la Supercoppa Europea in programma mercoledì a Udine contro il Tottenham.