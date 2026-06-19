Harder ha la corte in Serie B (e non solo). La permanenza a Padova è sempre più improbabile

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Jonas Harder ha dato impressioni molto positive in Serie B. Ha conquistato una buonissima salvezza con la maglia del Padova, un'esperienza che gli è servita ad attirare le attenzioni di tanti club.

Harder, è finita col Padova?

Sul centrocampista viola c'è anche un club di Serie A: il Frosinone è interessato e vorrebbe aggiungere un interprete in mezzo al campo. Seguono tante squadre di Serie B che guardano al suo profilo con interesse, dall'Avellino al Modena di Galloppa.

I tanti club che lo cercano

Secondo il Corriere del Veneto, intanto, lato Padova è sempre più difficile ipotizzare una permanenza -seppur in prestito- di Harder. Si allontana, dunque, la possibilità di rivederlo in biancoscudato.