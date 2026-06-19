Da Padova a Modena? Harder sembra pronto a riabbracciare Galloppa

Il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder è stato uno dei volti protagonisti del settore giovanile viola negli ultimi anni. La scorsa stagione è stata quella del salto nel calcio professionistico.

La Serie B è ai piedi di Harder

E a giudicare dai risultati, non è andata affatto male. Con la maglia del Padova Harder ha offerto buone prestazioni, conquistando la salvezza con i biancoscudati. Adesso il centrocampista è pronto per un ritorno a Firenze, con ogni probabilità solo temporaneo.

Pronto a riabbracciare Galloppa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Harder sarebbe vicino al Modena. Il ragazzo ritroverebbe Daniele Galloppa, tecnico ex Fiorentina Primavera che lo ha già allenato. In generale la stima in Serie B non manca per il ragazzo.