Si aprono le porte della massima serie per Harder? Lo cerca anche una neopromossa
Tra i volti positivi dell'ultima annata di Serie B c'è anche quello di Jonas Harder, centrocampista classe 2005 di proprietà della Fiorentina che ha giocato in prestito al Padova.
Nuovo prestito?
La sua avventura con i biancorossi si concluderà alla fine del mese, ma con tutta probabilità la società viola lo girerà nuovamente in prestito per fargli fare un'altra stagione in un ambiente più “tranquillo” rispetto alla piazza fiorentina.
Le porte della Serie A
Come riporta tuttomercatoweb.com, su di lui si è manifestato l'interesse del Frosinone, che vorrebbe portarlo in Serie A dopo un anno di cadetteria. Su di lui però c'è anche l'interesse di diverse squadre di Serie B.
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