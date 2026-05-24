Harder sulla via del ritorno a Firenze. Diverse possibilità nel futuro del giovane centrocampista

Il giovane centrocampista Jonas Harder è stato protagonista di una prima annata positiva nel mondo del professionismo. In Serie B, con la maglia del Padova, il classe 2005 cresciuto nel vivaio viola ha saputo mettersi in mostra conquistando la fiducia della piazza.

Permanenza difficile

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità che il giovane potesse rimanere nella città veneta e che le due società fossero già in contatto per provare a definire l'accordo. Secondo quanto scrive il Mattino di Padova però, la situazione non sarebbe così definita.

Un futuro da scrivere

Secondo il quotidiano veneto la Fiorentina sarebbe intenzionata a valutare con più calma il futuro del centrocampista. Probabile dunque un ritorno al Viola Park per Harden, che potrebbe cominciare la preparazione estiva con la maglia viola addosso. Non è però assolutamente da escludere la possibilità che il classe 2005 sia nuovamente girato in prestito a qualche altra squadra.