Barak finalmente si vede e si sente. E l’impatto in zona gol del ceco può essere decisivo per la Fiorentina

La rete segnata contro il Ferencvaros ad inizio ottobre nei pochi minuti giocati aveva fatto sperare in una ripresa più rapida da parte di Antonin Barak, ma il ceco per mesi ha continuato a scendere in campo col contagocce, senza lasciare un segno tangibile della propria presenza. Dopo i seri problemi fisici che ne hanno compromesso la prima metà di stagione, Barak sta tornando a tutti gli effetti una risorsa importante e molto utile per la Fiorentina. ’Sta crescendo di condizione’ ha detto di recente mister Vincenzo Italiano, che gradualmente sta reinserendo il roccioso centrocampista offensivo.

Quattro reti a stretto giro di posta che danno fiducia

Il gol al Frosinone, quello decisivo al Maccabi Haifa in terra ungherese e la replica una settimana dopo, prima di piede e poi con l’inserimento e il colpo di testa (un marchio di fabbrica), quindi il ritorno con la maglia della Repubblica Ceca dopo quasi un anno di assenza e la splendida punizione che ha trafitto e castigato la Norvegia di Haaland. Barak sta provando a riprendersi spazio e sta ritrovando fiducia, come testimoniano anche i vari post su Instagram del classe ’94 di Prybram, motivato a riscattarsi in maglia viola nei ultimi, decisivi, appuntamenti stagionali. E pensare che nelle ore finali del calciomercato Barak è stato vicinissimo a lasciare Firenze, essendo nel mirino di Cagliari e anche Napoli, come confermato qui dallo stesso giocatore.

Un feeling col gol che può aiutare tanto la Fiorentina

Il mancino ex Hellas Verona è un calciatore che non fa del passo, del dribbling e della capacità di pressing le sue doti primarie, anzi, ma sa impattare in maniera clamorosamente efficace in zona gol, un dettaglio che è essenziale e fa tutta la differenza del mondo. Barak può essere una soluzione in vari contesti per la Fiorentina e finalmente entrare in maniera stabile nelle inevitabili rotazioni che ci saranno visti i tanti impegni. La scorsa stagione Barak si rivelò decisivo per l’approdo in finale di Conference League e la speranza è che non perda il feeling con la competizione europea nella quale ha già messo a segno 7 reti.