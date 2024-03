Antonin Barak è rimasto alla Fiorentina anche dopo l'ultimo mercato che lo ha visto al centro di alcune trattative (una in particolare con il Napoli).

“Grazie a Barone e alla società”

Il centrocampista viola è però contento del fatto di poter giocare ancora a Firenze “anche considerando quello che è successo al nostro direttore generale (Barone ndr). Voglio aiutare la squadra e voglio dire grazie a lui e a tutta la società che hanno dimostrato molta fiducia nei miei confronti”.

“Soddisfatto del sorteggio di Conference”

Barak ha anche parlato del prossimo turno di Conference League, dove per lui ci sarà un derby contro il Viktoria Plzen: "Sono molto soddisfatto del sorteggio, volevo andare a giocare in Repubblica Ceca. Non credo che ciò significhi affatto che abbiamo di fronte un avversario più debole. Tutti ci vedono come favoriti, ma questo lo dirà solo il campo".