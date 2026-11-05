Oulaï pronto a volare di nuovo in Africa. Lo aspetta il doppio confronto col Gambia
Il centrocampista della Fiorentina Inao Oulaï è stato convocato dalla Nazionale della Costa d'Avorio per i prossimi impegni della squadra.
In palio la Coppa d'Africa
Per il calciatore classe 2006 doppia sfida contro il Gambia, gare valide per le qualificazioni alla Coppa D'Africa 2027. Oulaï ha già preso parte al Mondiale con gli Elefanti, ed è uno degli elementi più promettenti del futuro di una delle nazionali più ricche di talento del continente africano.
Le partite
La prima gara è in programma il 12 novembre alle ore 20:00, in Costa D'Avorio, mentre il 17 novembre le squadre si sfideranno invece in Gambia, alle ore 17:00.
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