Calamai: "La retrocessione sembra inevitabile, se Commisso vuole salvare la Fiorentina, ingaggi un manager vero e cambi tutto a gennaio"

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai dà la sua ricetta per i disastri che sta compiendo in serie la Fiorentina:

"La Fiorentina invece è ormai un caso nazionale. Il disastro contro il Sassuolo è l’ultima goccia di un vaso che è straboccato ormai da tempo. Se Commisso vuole salvare la sua creatura da una retrocessione che oggi sembra inevitabile intervenga subito ingaggiato in pochi giorni un grande manager. Il primo nome che mi viene a mente è quello di Galliani. Ma è solo un nome. Un manager che a gennaio cambi tutto quello che si può cambiare.

Questa Fiorentina non può salvarsi. Ma questa proprietà non può accettare questo disastro senza reagire. Non può andare avanti senza dirigenti all’altezza di una situazione così complicata. La Fiorentina può ancora salvarsi ma non deve più perdere neppure un secondo”.