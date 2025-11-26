Scocca l'ora del motivatissimo Dzeko. E se lui e Kean trovassero la giusta sintonia...

Moise Kean molto probabilmente resterà a riposo in Conference League, mentre Roberto Piccoli è alle prese con un trauma distorsivo ad una caviglia. Per questi motivi, contro l'AEK Atene dovrebbe arrivare una bella opportunità per Edin Dzeko.

Motivatissimo

Il bosniaco è in pole position per guidare l'attacco viola nel match europeo di domani sera. Su La Gazzetta dello Sport, si legge del fatto che è motivatissimo e vuole aiutare la squadra a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica e darle quella spinta che serve anche in Conference.

La giusta sintonia

L'allenatore, Paolo Vanoli, è alla ricerca di equilibri in campo e della spalla ideale per Kean. Se il bomber gigliato e l'ex Inter e Roma trovassero la sintonia giusta in campo, potrebbe essere l'inizio di un nuovo campionato per tutti.