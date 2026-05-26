Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e del futuro della società viola.

Le parole di Bucciantini

“Vanoli per quello che ha fatto vedere si merita la conferma. Poi in Italia la meritocrazia è mortificata come con il discorso giovani. Per sostituirlo si parla di gente che ha una media punti inferiore alla sua. Italiano? Fosse stato per me lo avrei tenuto 10 anni qui, gli avrei pagato anche l'affitto".

Il futuro

“Sarà importante capire quello che vuole fare la società, che comunque in questi anni ha speso, ma ha speso male. Hanno preso giocatori che non riescono nemmeno a fare un minuto in Serie A. Valentini, Beltran, Infantino… Ma che roba è? Paratici ora ha un'operatività disastrosa perché dovrà ripianare un bilancio difficile da gestire. Servirebbe un investimento cieco di Commisso per rimettere tutto a posto subito, quasi eroico. Ora serve solo iniziare a fare le cose per bene, a fare calcio”.