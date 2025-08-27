Nuove vesti per l'ex viola Alban Lafont: il portiere "lascia" la Francia e cambia Nazionale
Il portiere in forza al Panathinaikos ed ex Fiorentina Alban Lafont effettua un cambiamento decisamente particolare alla sua carriera. L'estremo difensore, nato in Burkina Faso ma con padre francese, ha sempre rappresentato la nazionale transalpina, assaggiando anche gli ambienti della rappresentativa maggiore, convocato nel 2022. Ma adesso è arrivata la scelta definitiva.
Lafont cambia Nazionale
Alban Lafont ha cambiato nazionale: l'ex viola rappresenterà… la Costa d'Avorio. Per lui altre origini gli hanno permesso la convocazione da parte del ct Faé, per le prossime sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
