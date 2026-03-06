Spalletti rimarrà alla Juventus? "Siamo lontani dagli obiettivi, però vediamo: nessuno stress. Vlahovic..."

La Fiorentina terrà d'occhio anche la Juventus, che affronterà il Pisa nel prossimo turno. In conferenza stampa, il tecnico toscano Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro: “La Juve esiste per raggiungere obiettivi e i numeri dicono che siamo lontani, ma i tifosi ci fanno vedere come ci sono vicini e ci trascinano. Sul mio futuro ne parleremo con tutta tranquillità, senza nessuna pressione o stress”.

Spalletti resta alla Juve?

“Conta la voglia che metterà la squadra in queste partite, ma anche i risultati e la programmazione del futuro. Del mio contratto se ne è già parlato con la società, siamo a cinque metri, ci siamo imposti anche di lasciare la porta aperta. Ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli così ci si incontra per parlare...”.

“Siamo lontani, ma ne parleremo senza stress”

“Conta fare bene, non avere un contratto da esibire. Dobbiamo saper riconoscere lo spazio che abbiamo avanti. Vlahovic? Non ce la fa a rientrare, l'obiettivo è riaverlo contro l'Udinese”.