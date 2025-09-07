Non solo Rrahmani: Napoli a Firenze con un'altra assenza certa. Le ultime in vista della Fiorentina

Sabato prossimo la Fiorentina ospita il Napoli nella terza giornata di campionato. Nel frattempo, Pioli rischia di perdere il suo asso islandese, ma anche Antonio Conte dovrà vedersela con qualche perdita di rilievo.

Conte alle prese con l'infermeria

Il tecnico degli Azzurri, a pochi giorni dal tour de force che attenderà il Napoli sia in Italia che in Champions League, rischia già di perdere più di un calciatore.

Amir Rrahmani si è fatto male con il Kosovo e, a meno di sorprese, sarà costretto a dare forfait sia in vista della partita di Firenze che in quella successiva che vedrà la compagine del tecnico salentino affrontare il Manchester City di Pep Guardiola. Ma non è finita qui.

Problemi per il Napoli in vista di Firenze

Secondo Il Mattino, infatti, Conte non avrà a disposizione nemmeno David Neres. L'attaccante brasiliano del Napoli è ancora alle prese con alcuni problemi muscolari e nonostante abbia già iniziato da tempo l'iter riabilitativo non sembra ancora aver ritrovato la condizione giusta. Neres salterà quindi la gara tra Fiorentina e Napoli.