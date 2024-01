Dalle Mura pronto a rimpinguare la colonia viola in Umbria. Il difensore mancino verso una nuova avventura in Serie B

Si amplia la colonia viola a Terni

La colonia viola alla Ternana è pronta a crescere ancora: Christian Dalle Mura è pronto a trasferirsi in Umbria raggiungendo altri 3 calciatori di proprietà della Fiorentina. Il difensore mancino classe 2002 raggiungerebbe Lorenzo Lucchesi, Costantino Favasuli e Filippo Distefano, tutti già agli ordini di mister Breda nella rosa delle Fere.

Una nuova avventura in Serie B per il difensore

Dopo l'esperienza alla Spal, Dalle Mura si appresta ad iniziare un nuovo percorso in cadetteria. Il difensore toscano ha giocato in categoria anche con Pordenone, Reggina e Cremonese. Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore il calciatore viola lascerà Firenze per trasferirsi in rossoverde e tornare finalmente in campo dopo vari mesi.