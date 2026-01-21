Breve ma "intenso": Edin Dzeko saluta la Fiorentina. Stasera andrà in Germania, ecco la destinazione

Arrivato a luglio con la sfida di andare oltre l'età ed essere ancora competitivo in Serie A, Edin Dzeko ha scelto la Fiorentina come squadra da cui ripartire dopo l'esperienza al Fenerbahce. Ebbene, non è andata benissimo.

Dzeko-Fiorentina, una storia non indimenticabile

L'avventura del centravanti bosniaco in viola non è stata indimenticabile, per usare un eufemismo. Diciotto presenze totali, appena due gol (entrambi in Conference League) e un addio che sembrava preannunciato, soprattutto dopo il suo discorso col megafono a Bergamo, momento da cui è precipitato il suo minutaggio.

Addio dopo sei mesi: Edin va in Germania

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per il passaggio di Dzeko allo Schalke 04. Stasera il bosniaco lascerà la Fiorentina e andrà in Germania, dove lo aspetta la seconda serie tedesca. Il conguaglio è di neanche 1 milione di euro.