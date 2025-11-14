Nuovo diesse, vecchi nomi. Non solo Diogo Leite, per il centrocampo si segue un profilo già visionato

Vanoli non vuol sentir parlare di mercato. Ragionevole, vista la classifica della Fiorentina. Goretti però sembra essere già al lavoro nel suo ruolo da direttore sportivo viola ed è pronto a drizzare le antenne sulle possibili richieste dell'allenatore viola in vista del mercato di gennaio.

Ma quale rivoluzione?

Non ci saranno rivoluzioni o colpi fantasmagorici, anche perché la Fiorentina viene da un mercato estivo molto oneroso e poi, si sa, il mercato di gennaio si chiama di riparazione per un motivo: le occasioni non fioccano.

Due nomi, non nuovi

Nonostante questo alcuni nomi sono già sul taccuino del nuovo ds viola. In realtà ci sono da tempo. Diogo Leite e Eric Martel, infatti, erano già stati seguiti da Goretti quando ancora faceva coppia con Pradè in estate. Il primo, difensore dell'Union Berlino, andrà in scadenza a giugno e l'occasione potrebbe essere interessante.

Servono muscoli

Martel, invece, centrocampista del Colonia, potrebbe essere l'uomo giusto per il centrocampo di Vanoli, che chiede più muscoli e stazza in mezzo al campo. Anche per questo sta cercando di riabilitare il prima possibile Sohm.