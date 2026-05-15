La Gazzetta dello Sport: Fagioli prenota il futuro, Europa nel mirino
In edicola su La Gazzetta dello Sport si parla del futuro del centrocampo viola, in particolare in relazione alla permanenza di Nicolò Fagioli alla Fiorentina. E poi anche della gara contro la Juventus.
Pagina 23
A pagina 23 si legge: “Nicolò al centro della nuova viola. L'Europa nel mirino” e al centro: “Fagioli prenota il futuro”.
Sulla gara contro la Juventus
A lato verso la Juventus: “Gudmundsson lavora a parte ma non rischia. Kean in dubbio”.
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