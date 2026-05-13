VIDEO FN - L'iniziativa di Martinelli: il saluto del portiere viola ai ragazzi di Sport Insieme

Il portiere di proprietà della Fiorentina Tommaso Martinelli ha da poco concluso la propria stagione. L'esperienza in prestito alla Sampdoria è stata tutto sommato decisamente positiva, chiusa (per quest'anno) con la salvezza. Intanto il classe 2006 è tornato a casa nel fiorentino.

La bella iniziativa di Martinelli

Martinelli ha fatto una sorpresa ai ragazzi di Sport Insieme, squadra di calcio inclusivo a San Casciano in Val di Pesa. Il portiere è passato al campo di allenamento e ha scattato foto e firmato autografi con i presenti.

Autografi e foto per i ragazzi presenti

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: