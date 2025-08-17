Anche il Galatasaray scarica Zaniolo e l'attaccante deve trovare una nuova casa: prime mosse dalla Serie A per riportarlo in Italia

Una seconda metà di stagione con la maglia della Fiorentina molto al di sotto della aspettative e un rientro con la coda fra le gambe al Galatasaray: adesso, Nicolò Zaniolo non rientra più nemmeno nei progetti del club turco, che starebbe cercandogli una nuova squadra. E potrebbero averla trovata in Serie A.

Lo riporta TuttoUdinese.it: sarebbe proprio la squadra di Runjaic a voler riportare Zaniolo in Italia, ma la trattativa non è semplice. Il Galatasaray non vuole fare sconti e il ragazzo ha un ingaggio impegnativo, motivo per cui una cessione sarebbe possibile solo in prestito, e con un contributo allo stipendio da parte dei turchi. Zaniolo, dal canto suo, apprezza la destinazione: che sia lui il dopo-Thauvin che l'Udinese sta cercando?