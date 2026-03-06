Il grande sogno dell'ex Fiorentina Torreira: "Voglio giocare per il Boca Juniors. L'ho sempre detto, ma se non mi vuole nessuno..."

Il centrocampista del Galatasaray ed ex Fiorentina Lucas Torreira è stato un grande protagonista nell'unica stagione in maglia viola. Ora è al quarto anno in Turchia, dove si è affermato come elemento centrale, ma non ha dimenticato il suo più grande sogno nel calcio.

“Il mio più grande sogno? Il Boca Juniors”

Ecco le sue parole a Elespectador.com: “Il mio più grande desiderio è giocare per il Boca Juniors, l'ho sempre detto. Però non posso continuare a dirlo se non mi vuole nessuno… Tutti conoscono il mio sogno, l'ho dichiarato 200 milioni di volte, ma mi sono stancato di ripeterlo”.

“Ma mi sono stancato di ripeterlo”

“Nessuno mi ha contattato o detto che c'è la possibilità di andarci, ormai gioco dove mi vogliono e mi fanno sentire importante. In ogni caso, non succederà nulla se il Boca non mi vorrà. A fine carriera mi rimarrebbe l'enorme rimpianto di non averci giocato, mi sentirò male. Ma non cambierà la vita”.