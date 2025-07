Operazione nostalgia viola con Insigne? Lui vuole tornare in Europa, la Fiorentina smentisce contatti. E prima di altri colpi là davanti...

Alcuni nomi fanno giri immensi… E poi ritornano. Filosofia sempre attuale, specialmente per il mercato della Fiorentina. Nelle ultime ore in ottica viola è tornato di moda anche il nome di Lorenzo Insigne, classe 1991, appena svincolato dal Toronto.

L'ex Napoli vorrebbe tornare a giocare in Europa, come dichiarato dal suo agente, con il quale la società viola avrebbe avuto qualche contatto nelle ultime ore per una possibile trattativa. Dal Viola Park smentiscono tutto, con Venezia e Parma fortemente interessate al profilo.

La Fiorentina deve in ogni caso cedere prima di acquistare e in tal senso sarà fondamentale capire il destino dei tanti giocatori tornati a Firenze dopo i prestiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.