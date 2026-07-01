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Il Grêmio mantiene la percentuale di futura rivendita per Viery: la conferma del club

Redazione /
Viery Gremio
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Viery è ufficialmente un nuovo difensore della Fiorentina. Il club viola consegna al Grêmio 15 milioni di euro più 2 di bonus. In più è prevista una percentuale sulla futura rivendita del brasiliano; la conferma arriva direttamente dal club, tramite comunicato.

Il Grêmio si tiene una percentuale su Viery

Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica di aver completato tutte le procedure per il trasferimento del difensore Viery in Italia, all'ACF Fiorentina. Il club è rimasto con una percentuale di plusvalore in una futura rivendita dell'atleta 21enne.

La conferma nel comunicato

Il Grêmio apprezza la professionalità e la dedizione di un altro atleta allenato nelle sue giovanili, augurando allo stesso tempo fortuna e successo nella sequenza della sua carriera.

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