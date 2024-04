Da poco terminata l'anticipo di Serie A al Castellani tra Empoli e Torino. Grande vittoria della compagine toscana che batte i granata per 3-2 grazie a un gol all'ultimo respiro. Ma facciamo un passo alla volta.

In vantaggio ci vanno i padroni di casa con Cambiaghi nel primo tempo, con Zapata che trova il pareggio al quarto d'ora della ripresa. L'Empoli rimette la testa avanti con Cancellieri, ma è di nuovo Zapata a pareggiare i conti nel recupero. Partita bella, destinata a chiudersi in pareggio, ma all'ultimo respiro l'Empoli sfrutta una disattenzione di Bellanova e manda in gol Niang per il 3-2 finale. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la squadra di Davide Nicola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 57, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Empoli 28, Cagliari 27, Verona 27, Frosinone 25, Sassuolo 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare