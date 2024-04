Dopo essere tornato con il Milan, Dodo ritrova una maglia da titolare? Il "padrone" della fascia ha qualche problema

Brutte, anche se fortunatamente non bruttissime, notizie in casa Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, il terzino destro classe 2004 Michael Kayode, che viene da una grande prova contro l'Atalanta in Coppa Italia, è uscito acciaccato dalla sfida contro gli uomini del Gasp.

Le ultime sulle condizioni di Kayode

Kayo infatti è stato fasciato al ginocchio sinistro e non ha preso parte all'allenamento della giornata di ieri. Per questo motivo, è probabile la sua assenza dal primo minuto - Kayode risulta regolarmente convocato - per far spazio a Dodo, che proprio nell'ultimo match di campionato aveva ritrovato la titolarità.

I convocati per la sfida alla Juventus