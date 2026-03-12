La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli schiera Parisi in avanti, tornano Comuzzo e Fortini. La scelta in attacco

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che questa sera, alle ore 21, ospiterà allo Stadio Franchi il Rakow Czestochowa in una sfida valida per l'andata degli ottavi di Conference League. E come anticipato nelle scorse ore, considerando la delicata sfida di lunedì contro la Cremonese, il tecnico gigliato ha scelto di apportare molti cambi rispetto alla formazione mandata in campo domenica contro il Parma.

Le scelte di Paolo Vanoli in vista del Rakow

De Gea osserverà un turno di riposo e, dopo il cambio fatto in lista Uefa, tra i pali tornerà Oliver Christensen. In difesa tornano Comuzzo e Fortini, e sarà completata da Ranieri, oggi capitano, e Gosens. Centrocampo a tre con Mandragora in cabina di regia, con Fabbian e Ndour mezz'ala. In attacco tutto sarà sulle spalle di Piccoli, che avrà ai suoi lati Parisi e Fazzini.

Le formazioni ufficiali delle due squadre

Queste le formazioni delle due squadre:

Fiorentina(4-3-3): Christensen, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli

Rakow Czestochowa(3-4-3): Zych; Svarnas; Racovitan, Tudor; Pienko, Repka, Struski, Ameyaw; Lopez, Brunes, Makuch. All.: Tomczyk