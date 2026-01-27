Fortini, chi ci può provare a strapparlo ai viola. Ma la richiesta è alta e senza sconti

Nell'ultimo periodo, Niccolò Fortini si è dovuto accontentare di ‘ritagli’ in campo con la Fiorentina. E non ci sono stati significativi passi avanti relativamente al proprio rinnovo contrattuale con i viola.

Nonostante tutto questo, il classe 2006, continua ad avere gli occhi puntati addosso di diverse squadre di rilievo nel panorama nazionale. Roma, Napoli e anche Juventus si sono fatte già sentire o hanno sondato il terreno per poter arrivare a prendere questo duttile esterno (può giocare sia a destra che a sinistra).

Ma la richiesta della Fiorentina era e resta alta (almeno 15 milioni di euro) e senza sconti per le pretendenti. Al limite ci potrebbe essere una predisposizione a valutare contropartite tecniche che possono far comodo alla squadra.