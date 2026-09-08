Il clamoroso ritorno in gioco di un separato in casa

Il ritorno alla Fiorentina di Paolo Vanoli come allenatore cambia anche alcuni equilibri interni alla squadra.

Il brasiliano ritorna in gioco

Tra le conseguenze che questa scelta si porta dietro c'è anche il fatto che torna clamorosamente in gioco per un posto in campo anche chi, fino a ieri, era un semplice separato in casa come Dodô.

Piena fiducia

Non è un caso che il brasiliano abbia fatto i salti di gioia per la scelta tecnica, gioia tra l'altro manifestata anche sui social a suon di like. L'ex Shakhtar ha la piena fiducia da parte dello stesso Vanoli e da numero tre si è riportato più avanti nello schieramento.