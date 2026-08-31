Dodo, niente Premier: il Nottingham Forest chiude il suo nuovo terzino destro. Se ne riparla a gennaio

Dopo aver detto no all'opzione Olympiakos, era rimasta viva la pista che avrebbe portato Dodo al Nottingham Forest, squadra di Premier League che ha anche Milenkovic tra le proprie fila. Invece, il terzino brasiliano vede sfumare anche questa destinazione, e ora la sua permanenza alla Fiorentina si fa sempre più concreta.

Affare fatto

Sì, perché il Nottingham Forest ha completato l'acquisto ufficiale di Daniel Munoz, terzino destro colombiano prelevato dal Crystal Palace. Un'accordo che ovviamente chiude le porte a Dodo, che quindi rimanderà l'eventuale partenza fino alla prossima sessione di mercato, a gennaio.

I viola lo conoscono

Classe ‘96, reduce dal Mondiale con la sua Colombia, Munoz ha sfidato la Fiorentina anche lo scorso anno con la maglia del Crystal Palace, confezionando l’assist per la rete di Sarr nel 2-1 dei viola al Franchi. E non solo, perché tre anni fa fu presente anche in Fiorentina-Genk, anch'essa terminata 2-1 in favore dei viola.