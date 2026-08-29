Da titolare a conteso dalla multiproprietà Marinakis: il Nottingham all'offerta limite per Dodô, la Fiorentina non può tirare la corda

La corda su Dodô è stata tirata già un bel po' da parte della Fiorentina, che sa da mesi di doversene liberare, in primis per il contratto che scade tra un anno e poi perché il brasiliano è ormai un corpo estraneo, se pur incomprensibilmente riabilitato da Grosso alla prima contro la Roma. Il suo destino è passare dunque dalla titolarità all'addio in queste ore: il brasiliano è conteso dalla multiproprietà Marinakis, che presiede sia l'Olympiakos che il Nottingham Forest.

Inglesi al limite con l'offerta

Il Nottingham in particolare si è spinto fino a 9 milioni, più 2 di bonus per il brasiliano, dopo una prima offerta da 7. Secondo La Nazione non ci sarà ulteriore rilancio ma siamo intorno ai 12 milioni che pretenderebbe la Fiorentina per lui. Oltretutto in quel reparto Paratici ha già inserito due calciatori nuovi, tirare la corda rischiando di farla spezzare non avrebbe francamente senso.