Caos arbitri, spunta il nuovo designatore ad interim: chi è la figura che sostituirà Rocchi fino a fine stagione

Dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, l'AIA si è riunita per scegliere il designatore arbitrale che ne farà le veci almeno fino alla fine della stagione, trovando l'uomo giusto in Dino Tommasi.

La carriera

Ex arbitro della sezione di Bassano del Grappa, sarà lui a scegliere gli arbitri per le partite di Serie A e Serie B - compresi play-off e play-out - di ciò che resta di questa stagione. 54 presenze per lui nella massima serie fino al 2015: anche lui fu però dismesso per ‘motivate valutazioni tecniche’. Ad ogni modo, negli anni successivi ha ricoperto ruoli nel Comitato Regionale Arbitri del Veneto, scalando fino a diventare Componente della Can A e B, ruolo che gli è anche valso qualche chiamata proprio alla trasmissione di Dazn Open Var.

L'addio a Firenze

Curiosamente, la sua ultima partita diretta in carriera è stata proprio al Franchi: il 18 maggio del 2015, alla 36sima giornata di campionato, la Fiorentina si impose sul Parma per 3-0 grazie alle reti di Gonzalo Rodriguez, Gilardino e Salah.