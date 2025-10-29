Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, è stata intervistata anche da La Nazione e il tema dei lavori allo stadio Artemio Franchi è uno degli argomenti sul quale si è soffermata.

“Ho fatto la scelta di comunicare prima della pubblicazione del cronoprogramma le tempistiche del cantiere - ha detto - La data finale è la stessa, 2029. Ci sono ritardi intermedi per i quali ho detto che sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto per il centenario sul quale vogliamo lavorare con la città”.

“Presenza della Fiorentina al Franchi”

La squadra continuerà a giocare all'interno dello stadio-cantiere: “Il cronoprogramma precedente già prevedeva la presenza della Fiorentina, non è questo il punto. Quando lo pubblichiamo? Nei prossimi giorni: è quello successivo alla variante. Lavoreremo e ci confronteremo perché la Fiorentina continui a giocare al Franchi. Con loro ho e continuerò ad avere un dialogo”.

Raccolta fondi

Intanto il ministro Abodi ha annunciato la creazione di un fondo da cento milioni di euro per gli stadi in vista degli Europei 2032. Soldi che farebbero comodo anche a Firenze: “Con la scadenza dei lavori nel 2029 e anche rispetto alla scadenza intermedia del 2026 il tema degli Europei resta in piedi. Sui fondi del secondo lotto parlerò quando sarà il momento. Quando si amministra i progetti si portano a conclusione, questo vale per lo stadio, per le tramvie e per altre progettualità”.