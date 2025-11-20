Il commissario tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato dopo il sorteggio dei playoff per il Mondiale, affrontando varie tematiche.

‘Parlo sempre con Chiesa prima delle convocazioni, ma…’

"L'Irlanda del Nord è una squadra fisica e che non molla mai. Dobbiamo giocarcela, è quello che dico da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare da questo playoff e che dobbiamo migliorare. Guardiamo il futuro con fiducia. Chiesa a disposizione? Il problema è suo, lo sapete bene. Io lo chiamo sempre, ci parlo prima delle convocazioni, ma il problema non è Gattuso che non lo vede. Il problema ce l'ha lui".

‘Galles e Bosnia? Pensiamo prima alla semifinale’

"Dipende solo da noi ma pensiamo solo alla prima partita. Sappiamo che squadre sono Galles e Bosnia, i primi avrebbero uno stadio che spinge molto mentre nel secondo caso giocheremo in stadi non all'avanguardia. Pensiamo alla semifinale, poi vedremo. Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le coppe europee ma il campionato si fermerà. Spero che venga fatta la stessa cosa anche in Italia".