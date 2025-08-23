Un anno in più, al doppio dello stipendio attuale (circa), anche per motivarlo e magari spingerlo a legarsi ancor di più a Firenze, al netto degli eventuali nuovi corteggiamenti dei prossimi mesi: a inizio settembre, come scrive La Gazzetta dello Sport, Moise Kean dovrebbe prolungare il suo contratto con la Fiorentina fino al 2030. Passando così dai 2,2 milioni attuali a 5 circa.

Messi da parte i 15 milioni l'anno che proponevano in Arabia, anche perché Moise ha preferito rimanere in un ambiente che ha saputo “prenderlo per il verso giusto e coccolarlo”. Poi c'è la questione cartellino rosso, con la Fiorentina che è rimasta delusa dalla reazione dell'attaccante ma senza condannarlo: la speranza del club viola è che si possa arrivare al singolo turno di squalifica, anche se la prospettiva più concreta sono le due giornate.