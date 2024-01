Dinamo Zagabria e Brekalo sempre più lontani. E sul croato si inserisce un club turco

Sembrava un matrimonio pronto per la celebrazione quello tra Josip Brekalo e la Dinamo Zagabria, ma nelle ultime ore le parti sembrano essersi allontanate, visto che il club croato non vuole pagare i 150mila euro mensili di stipendio.

Nonostante ciò, l'esterno croato della Fiorentina è destinato all'addio in questa sessione di mercato. Su di lui c'è la Salernitana, ma secondo quanto riporta il portale 24sata, per il ragazzo si è inserito anche il Besiktas, che potrebbe prenderlo in prestito fino al termine della stagione.