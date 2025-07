Stipendio super, decreto crescita e clausola: la Fiorentina scopre le carte per il rinnovo di Kean

Mancano pochi giorni alla fine del periodo di validità della clausola rescissoria per Moise Kean. La Fiorentina resta sempre vigile, ben sapendo che offerte possono arrivare da un momento all'altro, ma più i giorni passano e più le speranze di vedere ancora Kean in viola aumentano. E intanto i dirigenti preparano una super offerta di rinnovo al bomber azzurro.

La proposta di rinnovo

Come anticipato da Fiorentinanews.com, la Fiorentina sarebbe disposta ad aumentare sensibilmente l'ingaggio del calciatore, ponendolo ancor di più al centro del progetto tecnico gigliato. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, i viola, tenendo conto che il monte ingaggi non può superare il 70% del fatturato, sarebbero disposti a offrire una cifra sui 4 milioni di euro. Uno stipendio altissimo, che questa proprietà ha dato solo a Franck Ribery, che però sarebbe agevolato anche dal decreto crescita di cui Kean e la Fiorentina possono beneficiare, pagando una tassazione più bassa sullo stipendio.

La clausola rescissoria

Sicuramente al tavolo della trattativa c'è anche la clausola dell'attaccante. La Fiorentina, qualora Kean decidesse di sposare ancora a lungo il progetto viola, non ha nessuna intenzione di rivivere due settimane come queste. È molto probabile allora che la proposta di rinnovo viola elimini (o perlomeno aumenti non di poco) la clausola di Moise Kean.