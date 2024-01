Nessun problema per D'Aversa in vista della Fiorentina. Continua la preparazione del Lecce

La Fiorentina tornerà in campo tra tre giorni, al ‘Via del Mare’ di Lecce per sfidare i ragazzi di Roberto D'Aversa nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Prosegue la preparazione dei giallorossi, senza alcun intoppo.

Il recupero (ormai in discesa) e l'unica squalifica

Secondo quanto riportato da Pianetalecce.it, D'Aversa ha potuto contare anche oggi sull'intero gruppo squadra a sua disposizione. Il Lecce sfiderà la Fiorentina al completo, eccezion fatta per il centrocampista Ramadani, out per squalifica. Di nuovo in gruppo Touba, ormai definitivamente recuperato.