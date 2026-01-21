La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato direttamente dagli Stati Uniti, concluso il funerale del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Non potevamo non esserci come città di Firenze, sia da un punto di vista personale che di rappresentanza. Penso fosse importante la nostra presenza, è stata una cerimonia sentita e molto toccante. Lo dovevamo a Rocco, una persona che ha amato tantissimo la nostra città e la Fiorentina. Nell'ultimo anno e mezzo ho una vasta serie di ricordi con lui, è appena scomparso un uomo diretto con una grande empatia e con obiettivi chiari. Ci si poteva avere un dialogo molto franco e sincero. Dal punto di vista personale è il minimo essere qui”.

“L'ultima volta ci siamo incontrati al Viola Park, nel suo ultimo viaggio a Firenze. Ho in mente il primo ricordo, l'incontro con lui e con Catherine a cui ho rinnovato l'abbraccio di tutta la città. Fu un momento molto bello, un appuntamento diretto in cui ci siamo parlati in maniera molto trasparente. Mi ha sempre colpito il grande rispetto e senso della famiglia che Rocco ha avuto, penso sia una qualità straordinaria”.

Sullo stadio Franchi: “Oggi non si parla di quel tema. Siamo alla cerimonia del funerale di Rocco e pensiamo a Rocco e al suo ricordo, solo questo”.