Il Salotto del Calcio in onda stasera: la debacle bergamasca, il punto più basso della stagione finora
Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.
La puntata di stasera
Nella puntata di stasera si parlerà dell'ennesima debacle viola, quella vista a Bergamo, e del caos societario che regna sovrano tra le mura del Viola Park da inizio stagione.
Gli ospiti di questa sera
Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Lorenzo Crocetti, ex calciatore di Fiorentina e Perugia in Serie A, e il DS dello Scandicci Fabio Ciatti. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.
