Beltran: "Valencia una città in cui hanno trionfato tantissimi argentini e spero di poterlo fare anch'io"

Dopo ad aver detto no a Brasile e Russia, Lucas Beltran è stato accontentato ed è rimasto a giocare nell'Europa che conta, finendo in Spagna al Valencia.

“Valencia città di argentini”

L'attaccante ceduto in prestito dalla Fiorentina, ha avuto modo di pronunciare le sue prime parole da calciatore del Valencia: “Sono molto felice di essere arrivato qui - ha detto - in una città in cui hanno trionfato tantissimi argentini e spero di poterlo fare anch'io”.

Prestito secco

La Fiorentina incasserà un milione di euro per il suo prestito oneroso, ma si tratta anche di un'operazione secca, senza diritto o obbligo di riscatto.