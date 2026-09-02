Gudmundsson carico per la sua nuova avventura alla Lazio: il primo saluto ai tifosi

Comincia l'avventura di Albert Gudmundsson alla Lazio. Un affare chiuso nelle ultime ore di mercato e che accontenta tutti: la Fiorentina per aver salutato un giocatore che troppe volte non ha reso secondo le aspettative e il club di Lotito per aver preso un rinforzo che serviva in attacco.

Il saluto di Gudmundsson sui social

Tramite il profilo Instagram della società biancoceleste, il calciatore islandese si è presentato così al suo nuovo pubblico: “Ciao tifosi, sono molto contento di essere qui. See you very soon: forza Lazio, sempre”.

I dettagli dell'operazione

Dopo due stagioni a Firenze con più ombre che luci, Gudmundsson resta in Serie A ma cambia squadra. Alla Lazio in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 13 milioni di euro.