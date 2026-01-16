L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana verso la sfida contro il Bologna: “Non è una partita facile, sarà diversa. Anche perché per Italiano non è una gara come le altre, soprattutto contro la Fiorentina richiede ai suoi una garra diversa, vuole della carica in più. E noi lo sappiamo. Sappiamo poi come gioca il Bologna, cerca sempre l'uno contro uno cercando di mettere in difficoltà gli avversari sulla pressione. Speriamo che Vanoli si sia preparato”.

“La Fiorentina ha bisogno di vittorie. Facce nuove significano motivazioni nuove”

“La squadra ha bisogno di vittorie. Nonostante questo calcio ti permetta di inciampare più del solito e ti aspetti, c'è necessità di uscire il prima possibile da questa situazione. Stanno arrivando giocatori nuovi con motivazioni nuove, questo può fare solo del bene. Ci voleva questo, anche un uomo di calcio che cambia la percezione della situazione”.

“Solomon e Harrison portano mentalità. Brescianini…”

Sui nuovi acquisti: “Solomon ha giocato in Liga e in Premier, Harrison ha vissuto in Inghilterra calcisticamente. Ti possono dare tanto a livello di mentalità. Brescianini? Si è inserito bene, lo vorrei vedere titolare. E penso proprio che lo sarà presto, anche per cambiare qualcosa a centrocampo”.