Camolese: "In casa Torino non tira una buona aria, Firenze banco di prova delicato. Vanoli è la persona giusta per la Fiorentina"

In vista di Fiorentina-Torino, in programma domani, il tecnico Giancarlo Camolese (con lungo trascorso in granata) è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “I tre punti contro il Lecce, per il Toro, sono stati fondamentali. Ma non tira comunque una buona aria perché la sensazione è che la squadra potrebbe fare di più. Tutte le partite diventano un banco di prova e Firenze è una di quelle”.

“Il Torino non lascia mai tranquilli. Baroni bravo, a Firenze gara delicata”

Sulla squadra: “Non lascia mai tranquilli, alterna grandi prestazioni ad altre partite in cui si rompe qualcosa e poi prende imbarcate. Baroni è un ottimo allenatore, lui e il suo staff stanno facendo di tutto per dare continuità a questo gruppo che ha qualità in attacco e deve valutare i nuovi acquisti in difesa, dipende quanto ci mettono ad adattarsi. Sarà comunque una partita molto delicata, il valore della Fiorentina è comunque alto e i viola devono fare punti”.

“Anch'io sorpreso dalla Fiorentina, questo è il calcio. Vanoli è la persona giusta adesso”

Sulla Fiorentina, appunto: “Anch'io sono stato sorpreso. Mi aspettavo che riuscisse a fare un campionato in lotta per un posto in Europa. Però il calcio è questo, si ha a che fare con gli uomini e con le situazioni. Solo chi c'è dentro può rendersene conto. Vanoli è la persona giusta per far capire che contano soltanto i punti e quanto fatto vedere in campo”.