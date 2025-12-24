Fiorentina a caccia d'esterni: ritorno di fiamma per un ex Atalanta?

Aspettando Paratici, cominciano a gravitare i primi nomi in orbita Fiorentina per il mercato invernale. La dirigenza viola andrà prima di tutto alla ricerca di nuovi esterni offensivi, reparto completamente eliminata nella scorsa sessione invernale e dove servono quindi delle risorse che possano consentire a Vanoli di varare più soluzioni tattiche.

Ritorno di fiamma

Secondo TMW, il primo nome in lista è sostanzialmente un ritorno di fiamma. Si tratta infatti di Jeremie Boga, 28enne ivoriano attualmente in forza al Nizza. Boga, che in Italia ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta e che era stato cercato in passato anche dalla Fiorentina, è in uscita dal club francese e potrebbe rappresentare un'occasione a buon prezzo. Attenzione, peraltro, che nell'operazione non possa rientrare Richardson.