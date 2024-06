Pruzzo: "L'ossatura della Fiorentina? A centrocampo non saprei da chi ripartire e manca una punta. Ma se Palladino ha lodato anche Terracciano..."

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo si è espresso a Lady Radio in merito alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, toccando vari temi.

‘Non saprei da chi ripartire a centrocampo, mentre in avanti…’

“Dalle parole di Palladino non emergono novità particolari. Qualsiasi tifoso della Fiorentina sa quali siano e non siano le qualità dei calciatori, ora bisogna capire se l'allenatore è capace di migliorarle o cambiare e limitare gli errori nelle varie situazioni tattiche. L'importante è non peggiorare la rosa…Sottil? A Firenze ha mostrato i suoi limiti, poca continuità e l'impressione di non sfruttare le sue qualità, che spesso sfociano nel nulla. A centrocampo non saprei da chi ripartire, manca una punta di riferimento, quindi credo un'ossatura non ci sia. I risultati di questa ultima stagione mi sembravano indicare altre priorità, ma se Palladino ha lodato anche Terracciano, allora contenti tutti”.

‘Bove? Ha fisicità ma qualità limitata’

“Fiorentina su Bove? Se si cerca qualità, non la si deve cercare in lui. È un generoso, dà tutto a livello fisico, ma ha qualità limitata. Il lavoro di Bologna e Atalanta è ripetibile se si è capaci e si hanno voglia e idee”.