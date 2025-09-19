Amrabat attenta alla tranquillità di Altamira
In tema di ex giocatori della Fiorentina, attenzione rivolta in Spagna, dove sta per arrivare il momento (da titolare) per Sofyan Amrabat.
In campo contro la Real Sociedad
Pellegrini sta pensando di lanciarlo dal primo minuto nel match che il Betis Siviglia giocherà contro la Real Sociedad.
Dentro per l'Altamira
Amrabat, in questo senso, minaccia la tranquillità di Altamira che ha composto la coppia di centrocampisti centrali con Bernals in queste prime giornate. Su questa linea sono concordi tutti i principali media sivigliani.
